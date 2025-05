V petek nas čaka občutna ohladitev. Kakšen pa bo vikend? Dnevnik Danes in jutri so napovedane plohe, v petek pa prehod hladne fronte z dežjem in padcem temperatur. Konec tedna bo sončen, a hladnejši.

Sorodno





































Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Marta Kos