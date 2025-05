Na vreme pri nas vpliva ciklonsko območje z atlantskim zrakom, ki povečuje nestanovitnost. Danes in jutri bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Vmes bodo zlasti ob morju možne občasne delne razjasnitve. V četrtek bo večji del Evrope od zahoda prečesala solidna vremenska fronta, ki bo oplazila tudi naše kraje. Nestanovitnost se b ...