Trump Applu grozi s 25-odstotnimi carinami Slo-Tech Avtor Matej Huš Ameriška administracija je to pot zagrozila neposredno enemu podjetju, in sicer so Applu napovedali 25-odstotne carine na uvoženo blago. Če ne bodo proizvodnje preselili v ZDA, bodo iPhoni iz Indije, Kitajske ali drugod ocarinjeni s 25 odstotki. Predsednik Donald Trump je najnovejšo domislico zapisal kar na svoje družbeno omrežje Truth Social, ki ga v tem mandatu uporablja kot lastno oglasno desko...

Sorodno