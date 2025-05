Trumpova grožnja s carinami udarila po delnicah, EU zahteva spoštovanje 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump znova grozi z dvigom carin. Nezadovoljen s tempom tekočih pogajanj med EU in ZDA, zato napoveduje uvedbo 50-odstotnih carin na celotno uvoženo blago. "Ne iščem dogovora. Dogovorili smo se že," je dejal. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je medtem poudaril, da mora trgovino med EU in ZDA "voditi medsebojno spoštovanje in ne grožnje".

Sorodno