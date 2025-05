Na Finskem gradijo 200-kilometrsko ograjo z Rusijo in se pripravljajo na najhujše Nova24TV V luči poročil, da je Moskva ojačala in širi svoja infrastrukturna dela v svojih vojaških bazah blizu meje z zavezništvom Nata, Finska pričakuje, da bo Rusija ob koncu vojne z Ukrajino le še dodatno okrepila svoje vojaške sile ob skupni meji. Generalmajor Sami Nurmi, vodja strateškega načrtovanja finskih obrambnih sil, poudarja, da njihova vojska zelo pozorno spremlja ruske manevre in da je nj ...

Sorodno