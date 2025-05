(Foto in video) Podporniki srbskih študentov blokirali križišče v središču Ljubljane Svet 24 V središču Ljubljane je potekal shod v podporo srbskim študentom. Protestniki so nekaj minut pred poldnevom na križišču pri Filozofski fakulteti ustavili promet in se v tišini poklonili žrtvam zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu.

Sorodno