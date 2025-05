Francija: "Tobak mora izginiti iz prostorov, kjer so otroci" Svet 24 Francija bo prepovedala kajenje na vseh javnih mestih, do katerih imajo dostop otroci, to vključuje plaže, parke in avtobusne postaje, je v četrtek sporočila ministrica za zdravje in družino Catherine Vautrin.

