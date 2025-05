V državni zbor vložena še interpelacija ministra Poklukarja Radio Ognjišče Poslanci Nove Slovenije in Demokratov so vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Med očitki so med drugim nanizali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, »problematično reorganizacijo« centra za varovanje in zaščito, neuspešno spopadanje s kadrovskim primanjkljajem ter poslabšanje splošne varnosti.



