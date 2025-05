Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so danes vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Gre že za drugo interpelacijo Poklukarja v tem mandatu in 12. v vladi Roberta Goloba. Besedilo interpelacije, pod katero so se podpisali poslanci opozicijske NSi in poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev pod vodstvom Anžeta Logarja, sicer še ni javno objavljena na spletni st ...