Ropotali z nepremičninskim davkom, to je ostalo od namer zurnal24.si Premier Robert Golob je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija na tretjo obletnico imenovanja vlade izrazil prepričanje, da bo tudi zadnja interpelacija ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja neslavno propadla, kot so vse doslej. Glede padca BDP v prvem trimesečju pa bo počakal na podatke za drugo četrtletje in na bolj jasno sliko.

Sorodno