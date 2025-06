Minister Poklukar in zagovornik Lobnik o stanju na področju varstva pred diskriminacijo Vlada RS Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju predal redno letno poročilo za leto 2024. Ob tem sta govorila tudi o nekaterih primerih in priporočilih Zagovornika, povezanih s področjem dela ministrstva in Policije.

