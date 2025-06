Poročilo mariborske policije: vlom v klet, zaseg vozila in tujci pri meji Lokalec.si Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je med včeraj ob 5. uro in danes do 5. ure prejel 211 klicev, od tega 87 interventnih, kjer je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali: 16 kaznivih dejanj,

14 prometnih nesreč (11 z materialno škodo, 3 z lažjimi poškodbami),

11 kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru,

1 zaseg vozila zaradi hujših ...

