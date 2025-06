Na ekonomsko-socialnem svetu sindikati in delodajalci včeraj niso soglašali z vladnim predlogom resolucije, ki predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP letos in na tri odstotke do leta 2030. Vlada je pri tem javno močno poudarjala, da bo denar pretežno porabljen za “dvojno vlogo”. Denimo za zdravstvo, in sicer za infrastrukturo. In ne za nakup orožja, oklepnik ...