Golobovi pod pritiskom Bruslja in Nata zaletavo odpirajo denarnico Dnevnik Krepijo se kritike na račun vladnega predloga obrambne resolucije, ki že letos dviguje vojaške izdatke na dva odstotka BDP. Ne samo da ni jasno, kako bo vlada dodatne izdatke za obrambo financirala in kakšen vpliv utegne to imeti na socialno državo,

Sorodno