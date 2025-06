Minister mag. Props: Nasilje je nesprejemljivo in ga odločno obsojam! Vlada RS »Ob informaciji o fizičnem napadu na župana Občine Ribnica sem zgrožen. Nasilje je nesprejemljivo in ga odločno obsojam! Takšna dejanja nimajo mesta v naši družbi in zanje ni opravičila. Izražam vso podporo županu in mu želim hitro okrevanje,« je sporočilo ministra mag. Franca Propsa.

