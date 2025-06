Napadli župana, srednješolca in policistko Nova24TV V Ribnici sta dva Roma na prireditvi v soboto napadla župana Sama Pogorelca. Policija je nato sporočila, da sta telesno poškodovala tudi policistko, ki je v prostem času posredovala na kraju. V nadaljevanju pa sta na drugem kraju v družbi še enega sostorilca napadla in poškodovala še enega. Župan je razkril, da je na poti domov, skorajda pred domačo hišo in le nekaj metrov od prizorišča skupil sre ...

