Na gasilski veselici napadli ribniškega župana, policistko in mladostnika RTV Slovenija Na sobotni gasilski veselici sta dva moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, poškodovana je bila tudi policistka. V družbi tretjega napadalca so nato poškodovali še srednješolca. Osumljence so izsledili, a so jih po zaslišanju izpustili.

Sorodno