Na sobotni gasilski veselici sta moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca. Kot je sporočil za medije, sta ga s pestmi udarjala v glavo, ustnico in oko. Na PU Ljubljana so navedli, da so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana. “Ponoči smo bili obveščeni o kaznivem dejanju nas ...