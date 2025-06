Grozljiva nesreča v Luki Koper Lokalec.si V koprskem pristanišču je na depoju za prazne kontejnerje popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik tovornega vozila do smrti povozil voznika drugega tovornega vozila. Vzrok nesreče preiskuje policija, ki bo ob zaključku preiskave podala podrobnejše informacije, so sporočili iz Luke Koper. V Luki Koper dogodek obžalujejo in družini pokojnika izrekajo iskreno sožalje. Sta

