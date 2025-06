V naselju Lendavske gorice tujci nezakonito vstopili v našo državo Vestnik V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali pet kaznivih dejanj, šest kršitev javnega reda in miru, štiri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami, šest prometnih nesreč z nastalo materialno škodo, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih, šest povoženje divjadi divjadi in nedovoljen prehod čez državno mejo.

Sorodno











































































































































































































































































Omenjeni Gornja Radgona Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Jan Oblak

Goran Dragić