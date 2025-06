V prometnih nesrečah poškodovana voznik e-skiroja in kolesar, poškodbi tudi pri delu Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali dve prometni nesreči, ki sta se končali s telesnimi poškodbami, devet kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, dve nesreči pri delu, štiri povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

Sorodno Omenjeni Gornja Radgona Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Anže Logar

Boštjan Poklukar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša