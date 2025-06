Včeraj, nekaj pred 18. uro, so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči s pobegom na območju Trojan, v kateri je povzročitelj zapustil kraj dogodka. Kmalu zatem so sledili številni klici občanov, ki so na avtocesti med Ljubljano in Ivančno Gorico opazili nevarnega voznika. Taa je vozil z veliko hitrostjo in z nepredvidljivim ravnanjem ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so vozilo ...