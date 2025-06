Dobrodošli doma: tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta letos v Novi Gorici Družina

Dogodki v okviru vsakoletnega junijskega srečanja Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine se bodo letos odvili v Novi Gorici, ki je letos prestolnica kulture, poroča STA. Od 13. junija do 3. julija se bo zvrstilo okrog 30 dogodkov z vrhuncem dogajanja v soboto, 21., in nedeljo, 22. junija, na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

