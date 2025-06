Rojeva se Zamejska kulturna koordinacija Primorski dnevnik Po gospodarski in športni bo zaživela še Zamejska kulturna koordinacija. Ustanovno listino bodo danes ob 16. uri slavnostno podpisali v dvorani Mestne občine Nova Gorica v okviru prireditve Dobrodošli doma. Listino o ustanovitvi koordinacije, ki združuje krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski, bodo podpisali podpredsednik vlade Republike Slovenije in minist ...

Sorodno