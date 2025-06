Visoki mendnarodni novinarski priznanji za Istrana Milana Rakovca in Baska Urtzija Urkizuja Primorske novice V čezmejni Evropski prestolnici kulture so se konec tedna srečevali predstavniki približno dvajsetih manjšinskih dnevnikov z različnih koncev stare celine. V okviru prireditve Dobrodošli doma, katere pobudnik je Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, sta obe Gorici gostili generalno skupščino ...

Sorodno