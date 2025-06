47. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel: rojaki iz Italije dvakrat prvaki Primorske novice Pred kratkim so se v športnem parku v Novi Gorici končala tekmovanja 47. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. Z visokimi uvrstitvami so se najbolj izkazali mladi slovenski športniki iz Italije, ki so osvojili dve zlati odličji.