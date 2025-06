Jutri tudi do 34 stopinj, v ponedeljek prihajajo spremembe Dnevnik V nedeljo bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Popoldne v alpskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek se bo vreme spremenilo.

