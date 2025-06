Arso: Na Primorskem do polnoči velja oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht RTV Slovenija Obali se z juga približuje močnejši nevihtni sistem, mogoči so tudi močnejši sunki vetra, zato do polnoči na Primorskem velja oranžno opozorilo, so sporočili z Arsa. Padavine bodo vztrajale še v noči na torek in do jutra ponehale.

Sorodno





















































































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Robert Golob

Anže Logar

Josip Iličić