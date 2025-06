V novi Demokraciji preberite: Vladajoči podcenjujejo in dopuščajo romsko kriminaliteto; Novi prispevki za nacionalni program; Šef koalicije je Janković; Intervjuja: Jože Tanko in Jesús Colina Demokracija Piše: G. B. V novi številki revije Demokracija razkrivamo, kako vladajoča koalicija podcenjuje in dopušča romsko kriminaliteto ter nasilje. Pod drobnogled smo vzeli zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek, ki prinaša prispevke za nov slovenski nacionalni program. V primeru vmesnega poročila o kanalu C0 ugotavljamo, da je pri vladajočih poslancih prevladala lojalnost Jankoviću, ki je očitno gospod ...

