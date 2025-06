Možina Zupanc: Današnje glasovanje ogledalo odnosa do neodvisnih institucij in človekovih pravic Dnevnik Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic Dijana Možina Zupanc, ki v DZ ni prejela zadostne podpore za imenovanje, v izidu glasovanja ne vidi nezaupnice. Je pa to ogledalo odnosa do neodvisnih institucij in človekovih pravic, ki očitno niso dovolj

