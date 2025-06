Članice Nata podprle zvišanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP Maribor24.si Članice zveze Nato so danes po navedbah neimenovanih virov dosegle dogovor o zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035.

