Na shodu proti militarizaciji v Ljubljani tudi glasni pozivi k izstopu Slovenije iz zveze Nato RTV Slovenija Na protestu proti militarizmu so udeleženci v Ljubljani izrazili nestrinjanje z večanjem vojaških izdatkov in pozvali k preusmeritvi sredstev iz vojske v zdravstvo, šolstvo, oskrbo in stanovanja. Glasno so pozvali tudi k izstopu Slovenije iz Nata.

