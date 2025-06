Protesta proti oboroževanju: Ljudska fronta - vojni kontra 24ur.com V Ljubljani in v Kopru sta pozno popoldne potekala protestna shoda proti oboroževanju, vojni in zvezi Nato pod geslom Ljudska fronta - vojni kontra! Da proračun unije, ki za 800 milijard viša izdatke za oboroževanje, nikakor ne obeta graditve miru in varnosti, temveč zgolj krepitev vojaškega gospodarstva, ki da postavlja dobičke pred človeška življenja, sporočajo protestniki. Da vlada opravičuje ...

Sorodno

























































Omenjeni Ljubljana

NATO Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Milan Kučan

Marko Lotrič

Tanja Fajon