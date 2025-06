Kdo blefira? Bodo v Levici in SD mirno gledali Golobovo povišanje obrambnih izdatkov? Nova24TV Premier Robert Golob kljub pozivom koalicijskih strank SD in Levica danes na vrhu Nata ne bo nasprotoval skupni izjavi, v kateri se bodo voditelji po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Na današnjem osrednjem delu dvodnevnega zasedanja Nata bodo voditelji držav članic po napovedih potrdili sklepno izjavo, v kateri se bodo z ...

Sorodno