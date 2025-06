Velika požarna ogroženost naravnega okolja od 24. junija 2025 po vsej državi domžalec.si Uprava RS za zaščito in reševanje obvešča, da od 24. junija 2025 velja velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije do preklica. Prepovedano je: kurjenje in kresovanje,

požiganje ob infrastrukturnih objektih,

odmetavanje gorečih in drugih vnetljivih predmetov,

uporaba naprav in izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar,

izvedba ognjemetov. Poostren nadzor nad upo ...

