V naslednjih dneh se bo po nižinah stopnjevala toplotna obremenitev. Največja bo v sredo in četrtek, nato bo prehodno nekoliko popustila, opozarja Arso. Za danes in jutri je objavil rumeno opozorilo, za sredo in četrtek ter za Primorsko tudi v petek pa je zaradi toplotne obremenitve objavil oranžno opozorilo. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« ...