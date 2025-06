Smo tik pred vročinskim rekordom? 24ur.com V večjem delu Slovenije trenutno vladajo zelo sušne razmere, ki bi lahko v kombinaciji z zelo toplo zračno maso v četrtek pripeljale do novih junijskih temperaturnih rekordov, piše Meteoinfo Slovenija. Ti so najbolj verjetni po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije, pa tudi v nekaterih višje ležečih krajih.

