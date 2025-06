Ni imel denarja za pivo: moški v Strunjanu napadel osebje hotela 24ur.com Policisti so posredovali v strunjanskem hotelu, kjer je 45-letnik iz Celja, ki ni imel denarja za pivo, fizično napadel natakarja in mu grozil. Zatem se je spravil še na druge zaposlene, obračunati pa je želel tudi s policisti. Po incidentu so policisti uporabili prisilna sredstva, ga pridržali in mu izdali plačilni nalog.

