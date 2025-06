Hotelski gost udaril natakarja in mu grozil, da ga bo ubil Primorski dnevnik Piranski policisti so včeraj okrog 14. ure odhiteli v enega izmed hotelov v Strunjanu, od koder je klicala receptorka in prijavila, da imajo gosta, ki je napadel natakarja, poročajo Primorske novice. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 45-letni moški, doma s celjskega območja, naročil pivo, za plačilo pa ni imel denarja. Natakarju je kot garancijo pustil svoja sončna očala. Kmalu zat ...

Sorodno























Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Romana Tomc

Bojan Kumer