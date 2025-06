Piranski policisti so bili včeraj ob 14.02 napoteni do enega izmed hotelov v Strunjanu, od koder je klicala receptorka in prijavila, da imajo v hotelu gosta, ki je fizično napadel natakarja. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da si 45-letni moški, doma iz celjskega območja, naročil pivo, za plačilo katerega pa ni imel denarja. Natakarju je kot garancijo pustil svoja sončna očala, kmalu ...