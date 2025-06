Izrazita toplotna obremenitev, velika nevarnost požarov: temperature do 37 stopinj Celzija SiOL.net Danes bo pretežno jasno, sprva bo nekaj oblačnosti ob morju. Čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Danes in v prihodnjih dneh bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo danes in v četrtek, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

