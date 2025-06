Sončno in vroče bo, tudi do 36 stopinj Dnevnik Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo sprva še nekaj oblačnosti. Čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija, piše ARSO.

Sorodno











































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Milan Kučan

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tanja Fajon