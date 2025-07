V jutranjih urah zagorelo v gospodarskem objektu v Odrancih Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali osem prometnih nesreč, v katerih sta se lažje poškodovali dve osebi, štirinajst kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru in dva primera povoženja divjadi.

