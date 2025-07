Arina Sabalenka od frustracij do zmage nad Emmo Raducanu Sportal Na teniškem turnirju v Wimbledonu so na sporedu dvoboji tretjega kroga. Naslednje presenečenje na tretjem letošnjem grand slamu je pripravila Laura Siegemund, ki je izločila Madison Keys. Izpadla je tudi Naomi Osaka, šele po treh krogih pa napredovala Amanda Anisimova. Zadnji dvoboj dneva pa sta igrali domača ljubljenka Emma Raducanu in prva igralka sveta Arina Sabalenka. Britanki je dobro kazalo,...

