Laura Siegemund pri 37 letih do uspeha kariere Sportal V ženskem delu teniškega Wimbledona so se začeli dvoboji osmine finala. Četrtfinalno vstopnico je brez večjih težav osvojila prva igralka sveta Arina Sabalenka. V četrtfinale sta se uvrstili tudi Anastazija Pavljučenkova in Laura Siegemund, ki se je pri 37 letih sploh prvič med osem najboljših na londonskem grand slamu.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Matej Mohorič

Luka Mezgec