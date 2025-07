Novak Đoković brez težav do 100. zmage na sveti travi Ekipa Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je 17. uvrstil v osmino finala na grand slamu v Wimbledonu. V tretjem krogu je bil boljši od rojaka Miomirja Kecmanovića s 6:3, 6:0, 6:4 po uri in 47 minutah. To je bila njegova 100. zmaga na sveti travi.



