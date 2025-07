Iga Swiatek z eno najboljših iger na travi v osmino finala Sportal Iga Swiatek je v tretjem krogu grand slama v Wimbledonu odigrala enega svojih najboljših dvobojev na travi in Danielle Collins premagala s 6:2 in 6:3. Kot prvi sta v soboto v osmino finala napredovali Mira Andrejeva in Ljudmila Samsonova. Izpadla je 11. nosilka Jelena Ribakina, s 7:6 in 6:3 jo je premagala 23. nosilka Clara Tauson.

