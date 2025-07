60 let Regine: kraljica odrov in plesišč je že od otroštva (Suzy) Slovenske novice Na glasbeni sceni je prava veteranka. Njeno 37 let dolgo zgodbo na glasbenem zemljevidu pišejo predvsem festivalski nastopi in skladbe, ki jih je zaznamovala ljubezen. Teh ima pevka veliko, poganja jo predvsem neustavljiva strast do življenjskih radosti, ki jih pri šestdesetih letih okuša z zvedavostjo male deklice.

