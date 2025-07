Đoković po slabem začetku do zmage in četrtfinala 24ur.com Srbski tenisač Novak Đoković se je v osmini finala Wimbledona pomeril z Avstralcem Alexom de Minaurom. Po počasnem začetku Srba je De Minaur prvi niz dobil s kar 6:1, naslednje tri nize pa je Đoković dobil s 6:4 in prišel do uvrstitve v četrtfinale.

