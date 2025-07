V Istri kljub padavinam še zelo sušno Primorske novice Obilnejše padavine pred tednom dni so bile po daljšem sušnem obdobju dobrodošle, vendar skupna količina marsikje ni bila zadostna, da bi povsem nadomestila vodnobilančne primanjkljaje v površinskem sloju tal. 30-dnevna površinska vodna bilanca v nekaterih delih države še vedno odraža sušne razmere, ki pa so se glede na prejšnji teden omilile. V slovenski Istri so tako še vedno zelo sušne razmere.

